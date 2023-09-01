Что разместить возле роутера Wi-Fi, чтобы ускорить интернет: необычный хак с пивной банкой
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Популярный трюк с алюминиевой банкой для "защиты" роутера действительно работает
Многие пользователи ищут возможности улучшения сигнала Wi-Fi. Чтобы интернет был более быстрым, стоит попробовать один необычный лайфхак с пивной банкой.
Улучшить скорость Wi-Fi поможет "щит" из алюминия, размещенный около маршрутизатора. О трюке рассказывает издание Mirror.
Лайфхак для ускорения Wi-Fi
Так, возьмите одну пивную банку. Острым ножом или ножницами (лучше надеть перчатки) аккуратно отрежьте дно и верхнюю часть емкости. Затем полностью разрежьте банку, чтобы получился своего рода щит, и поместите его за роутером Wi-Fi. Благодаря тому, что банка сделана из алюминия, она отражает сигнал обратно в дом, это помогает ускорить передачу сигнала.
Кроме того, ускорить связь помогут простые правила:
- Не ставьте маршрутизатор в шкафу или рядом с телевизором, так как это заблокирует сигнал.
- Держите роутер подальше от кухни. Микроволновые печи и другие устройства ухудшат Wi-Fi.
- Разместите маршрутизатор как можно выше, чтобы обеспечить лучший сигнал, передаваемый по всему дому.
- Не забывайте перезагружать устройство. Выключите роутер, подождите 30 секунд, затем снова включите.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что скорость интернета может страдать из-за стороннего доступа. Узнать, что ваш Wi-Fi кто-то "ворует", очень просто.