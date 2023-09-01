Что разместить возле роутера Wi-Fi, чтобы ускорить интернет: необычный хак с пивной банкой

Популярный трюк с алюминиевой банкой для "защиты" роутера действительно работает

Многие пользователи ищут возможности улучшения сигнала Wi-Fi. Чтобы интернет был более быстрым, стоит попробовать один необычный лайфхак с пивной банкой.

Улучшить скорость Wi-Fi поможет "щит" из алюминия, размещенный около маршрутизатора. О трюке рассказывает издание Mirror.

Лайфхак для ускорения Wi-Fi

Так, возьмите одну пивную банку. Острым ножом или ножницами (лучше надеть перчатки) аккуратно отрежьте дно и верхнюю часть емкости. Затем полностью разрежьте банку, чтобы получился своего рода щит, и поместите его за роутером Wi-Fi. Благодаря тому, что банка сделана из алюминия, она отражает сигнал обратно в дом, это помогает ускорить передачу сигнала.

Кроме того, ускорить связь помогут простые правила:

Не ставьте маршрутизатор в шкафу или рядом с телевизором, так как это заблокирует сигнал.

Держите роутер подальше от кухни. Микроволновые печи и другие устройства ухудшат Wi-Fi.

Разместите маршрутизатор как можно выше, чтобы обеспечить лучший сигнал, передаваемый по всему дому.

Не забывайте перезагружать устройство. Выключите роутер, подождите 30 секунд, затем снова включите.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скорость интернета может страдать из-за стороннего доступа. Узнать, что ваш Wi-Fi кто-то "ворует", очень просто.