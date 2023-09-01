Заряжать телефон в общественном месте опасно? Эксперт рассказал, правда ли это

Некоторые опасаются заряжать телефоны в аэропортах и других общественных местах, однако действительно ли это опасно?

Много лет ходили разговоры, что телефон могут взломать, если подключать его к общественным USB-портам для зарядки.

Однако на самом деле это вполне безопасно. Об этом в интервью для Vox рассказал один из основателей Aries Security Браян Маркус.

Термин "juice jacking" возник в 2011 году, когда на конференции по хакерству и кибербезопасности продемонстрировали, что могут быть совершены кибератаки при подключении устройства к общественным USB-портам для зарядки. Предполагалось, что злоумышленники могут встроить в порт вредоносное программное обеспечение, которые бы активизировалось при подключении.

И по состоянию на 2011 год это действительно было опасно, поскольку устройства тогда автоматически начинали обмениваться данными при подключении друг к другу, объясняет Маркус. С тех пор разработчики учли опасность взлома и сейчас передача данных по умолчанию запрещена, и при попытках подключения к вашему гаджету обычно всплывает окно с вопросом "доверяете ли вы этому устройству?".

Однако пользователей за последние годы неоднократно предупреждали о той возможной угрозе взлома при подключении к общественным USB-портам, что многие до сих пор уверенны, что эта угроза актуальна и реальна.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя заряжать телефоны через дешевые кабели.