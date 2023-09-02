Никогда так не делайте: какие вещи категорически нельзя держать возле телефона

Многие пользователи забывают об элементарных мерах предосторожности

Сложно представить себе современного человека, который не пользуется мобильным телефоном. Чтобы избежать таких неприятных последствий, как например разбитый экран телефона, стоит учесть некоторые моменты.

Портал Ukr.Media перечислил предметы, которые нужно держать подальше от смартфонов. Некоторые из них могут негативно сказаться на внешнем виде гаджета, а другие и вовсе его повредить.

Какие вещи опасно держать возле смартфона

Начнем с того, можно ли носить телефон в кармане брюк. Даже если вы не переживаете, что его могут вытащить воры, лучше этого не делать:

металлические предметы рядом с телефоном, например ключи, могут поцарапать или разбить дисплей;

рядом с телефоном, например ключи, могут поцарапать или разбить дисплей; есть мнение, что пластиковые банковские карты с магнитной полосой могут размагнититься — некоторые эксперты говорят, что это не так. Но в любом случае вы рискуете потерять карту, которая незаметно выпадет из кармана, когда вы достаете телефон;

с магнитной полосой могут размагнититься — некоторые эксперты говорят, что это не так. Но в любом случае вы рискуете потерять карту, которая незаметно выпадет из кармана, когда вы достаете телефон; бумажные деньги в чехле телефона мешают поддержанию оптимальной температуры устройства и способствуют его перегреву.

Также не стоит держать возле телефона еду. Это подсказывают как гигиенические соображения, поскольку на телефоне скапливаются различные бактерии, так и причины технического характера — крошки могут попасть в любые отверстия на корпусе устройства и испортить его.

Кроме того, не рекомендуется держать рядом с гаджетом предметы с магнитом. Это могут быть как косметические средства с магнитными колпачками, так и карманные фонарики с магнитом или другие предметы. Такое соседство может создавать помехи для связи.

Ранее мы рассказывали, что запрещено делать, когда мобильный телефон заряжается. Многие люди забывают об этом простом правиле и наносят вред своему гаджету.