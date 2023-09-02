Три причины, почему не заряжается смартфон: что нужно проверить

Почему телефон не заряжается, что делать в такой ситуации?

Смартфонами пользуются практически все, но часто при зарядке телефона пользователи допускают ошибки, влияющие на работу гаджета.

Эксперты рассказали о самых распространенных ошибках, возникающих при зарядке смартфона и что делать в такой ситуации, пишет iTechua.

Представьте себе ситуацию: в один прекрасный день вы, как обычно, ставите свой мобильный девайс на зарядку, но вместо того, чтобы начать "жадно поедать" энергию, он даже не включает индикатор питания. Что произошло, почему телефон не заряжается, что делать в такой ситуации?

Проверьте, работает ли вообще розетка. Если с ней все нормально, проверьте адаптер, например, попытавшись подзарядить телефон от ноутбука. При возникновении проблем с зарядкой также может возникнуть неисправность кабеля при использовании телефона во время зарядки. Попытайтесь с другим кабелем. Проблемой может быть и то, что устройство не заряжается из-за засорения разъема для зарядки. В этом случае его следует прочистить.

Если проблема не будет решена вышеперечисленными способами, тогда уже придется посетить сервисный центр.

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