Почему домашний Wi-Fi медленно работает: эксперты назвали пять главных причин

Чтобы сигнал оставался мощным, нужно сделать несколько простых шагов

Скорость Wi-Fi от домашнего роутера может быть ослаблена различными факторами. Среди них расстояние, электромагнитные помехи или физические преграды, но не только.

Почему плохо работает Wi-Fi дома — главные причины

Портал iTechua рекомендует убедиться, что настройки вашего роутера соответствуют этим параметрам. Первый из них — это расположение роутера.

Шкафы, стены, книжные полки могут сильно ослаблять сигнал. Поэтому держите роутер в прямой видимости:

Не устанавливайте роутер рядом у стен или возле окон. Если вы живете в двухэтажном частном доме, то чтобы Wi-Fi ловил по всему дому, переставьте роутер как можно выше.

Если на роутере есть антенны , они могут помочь увеличить скорость домашнего интернета. В квартире антенны лучше устанавливать в вертикальном положении. Это позволит сигналу распространяться в разные стороны. В частных домах рекомендуется поставить одну из антенн в горизонтальном положении , а вторую — в вертикальном . Если на вашем роутере 4 антенны, разместите их таким образом по 2.

, они могут помочь увеличить скорость домашнего интернета. В квартире антенны лучше устанавливать в вертикальном положении. Это позволит сигналу распространяться в разные стороны. В частных домах рекомендуется поставить одну из антенн в , а вторую — в . Если на вашем роутере 4 антенны, разместите их таким образом по 2. Для связи со всеми находящимися в доме устройствами роутер использует один из каналов , на которые делится сигнал Wi-Fi. Это может повлиять на скорость работы интернета, особенно если несколько человек одновременно используют Wi-Fi и все находятся на одном канале.

, на которые делится сигнал Wi-Fi. Это может повлиять на скорость работы интернета, особенно если несколько человек одновременно используют Wi-Fi и все находятся на одном канале. Скорость интернета значительно увеличится, если подключить устройства к роутеру с помощью кабеля . Это может быть телевизор, игровая приставка или ПК, то есть любые устройства, с которыми вы не передвигаетесь между комнатами, как с телефоном или ноутбуком.

. Это может быть телевизор, игровая приставка или ПК, то есть любые устройства, с которыми вы не передвигаетесь между комнатами, как с телефоном или ноутбуком. Если скорость вашего интернета очень низкая и увеличить ее самому не получается, возможно, пришло время покупки нового роутера. А если роутер новый, возможно, поможет только смена провайдера.

Чтобы улучшить сигнал Wi-Fi, вы можете попробовать переместить роутер, уменьшить количество преград между устройством и роутером, выбрать менее загруженный канал, обновить программное обеспечение роутера или использовать усилитель сигнала.

Ранее мы рассказывали, как улучшить скорость Wi-Fi с помощью необычного трюка. Этот популярный лайфхак действительно работает.