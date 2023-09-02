Это обязательно нужно делать раз в неделю: чем полезна перезагрузка телефона

Простой трюк поможет вам лучше заботиться о своем мобильном телефоне

Поскольку вы постоянно пользуетесь смартфоном, мысль выключить его даже не приходит вам в голову. Однако, перезапуская его время от времени, вы обнаружите, что он работает быстрее и работает более оптимально.

Если вы заметили внезапную медлительность без видимой причины, попробуйте это быстрое и простое решение, портал santeplus. Еще о причинах, по которым желательно выключить и перезапустить свой телефон — читайте далее.

Почему важно перезагружать смартфон

Телефонная система обновится

Крайне важно перезагрузить смартфон для завершения обновления систем безопасности и даже самой операционной системы.

Улучшение удаления приложений

Вы, наверное, заметили, что при удалении любого приложения ваш мобильный телефон может работать хуже и медленнее. В этом случае лучшее решение — начать быстрый перезапуск, чтобы снова улучшить его работу.

Батарея будет работать лучше

После нескольких часов использования аккумулятор может начать разряжаться и перестать работать должным образом. Поэтому рекомендуется выключать устройство хотя бы раз в неделю. Его выключение увеличит процент заряда батареи вашего мобильного телефона.

Удаление ненужных элементов из памяти

Вам не хватает памяти в вашем мобильном телефоне? Знаете ли вы, что кэш ваших приложений также накапливается по всей системе? Перезапуская смартфон, вы разрешаете программному обеспечению и самому устройству удалить все бесполезные файлы. Огромная экономия места!

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять смартфон на зарядке на ночь. А еще мы писали, какие вредные программы будут тайно разряжать ваш телефон, если их не удалить.