Почему не стоит оставлять зарядное устройство в розетке: какие опасности таит эта вредная привычка

Отключать неиспользуемые устройства от сети будет хорошей привычкой

Многие пользователи телефонов после зарядки оставляют зарядное устройство в розетке, однако любой специалист может сказать, что так делать не стоит и на то есть несколько причин.

Как говорится в материале itechua, самой очевидной причиной вытащить устройство из розетки является экономия электроэнергии, но есть и другие более веские.

Что касается потребления электричества, то действительно зарядки ее расходуют, хотя и в очень скромных объемах. Впрочем, если учесть сколько устройств мы оставляем подключенными к сети пока ими не пользуемся, то можно обнаружить, что получается не так уж и мало.

Более веской причиной является безопасность — хоть в современных зарядках зачастую устанавливается защита от самовоспламенения, но навскидку вы вряд ли сможете понять, есть ли она или нет. Если вы обнаружили, что устройство нагревается даже если не заряжает телефон, то в розетке его оставлять точно не стоит.

Какие опасности может нести оставленное в розетке зарядное устройство:

Короткое замыкание может привести к пожару, так как пластиковые детали отлично горят. Стоит отметить, что скачки напряжения могут хоть и не вызвать пожар, но вывести устройство из строя.

Любое устройство, которое подключено к сети, может выйти из строя во время грозы. То же касается зарядки, которая может загореться из-за плохого заземления линии.

Постоянная работа ведет к перегреву внутренних деталей, который со временем приводит к ухудшению работоспособности устройства — более длительной зарядке или полного выхода из строя.

Если в доме есть маленькие дети или животные, то устройство может получить непредусмотренные конструкцией механические повреждения — его могут сломать или погрызть.

В общем, извлечение всех неиспользуемых устройств из розетки может стать хорошей привычкой, которая продлит срок службы ваших девайсов и снизит риски возникновения непредвиденных ситуаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.