Телефон будет "летать": три простых шага для ускорения работы гаджета

Пользователи должны знать о ловких трюках, которые решат проблему с долго загрузкой смартфона

Слишком медленная работа мобильного телефона и загрузка программ – проблема многих пользователей. Однако если ваш гаджет "виснет", простые действия помогут это исправить.

Стоит обратить внимания на три способа для ускорения смартфона, в частности Android. Об этом рассказывает материал Mirror.

За секунду ускорить функционирование телефона невозможно. Тем не менее, несколько незамысловатых манипуляций помогут пользователям повысить производительность гаджета.

Во-первых, освободите место для хранения. Для этого перейдите в "Настройки", затем — "Память", после — "Освободить место". Вы можете удалить неиспользуемые приложения, большие или ненужные файлы. Такой маневр значительно ускорит работу телефона.

Во-вторых, закройте приложения. Звучит просто, но пользователи часто забывают об этом. Откройте перечень приложений на смартфоне, обычно это легко сделать, смахнув по экрану вверх. Затем закройте программы.

Третье, что следует сделать, отключить анимацию приложений. В Android много анимированных опций, однако все они занимают память. Попробуйте открыть "Настройки", далее "Специальные возможности", потом — "Текст и отображение". Нажмите кнопку "Удалить анимацию". Это один из самых быстрых способов добиться заметного повышения производительности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благоприятно отразиться на скорости работы мобильного телефона одна простая привычка. Очень важно периодически перезагружать смартфон.