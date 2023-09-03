Развенчан популярный миф о чехле на iPhone: об этом знают не все

Мнение о том, что чехол может мешать использовать некоторые функции на смартфонах Apple, оказалось ошибочным

Пользователи смартфонов от Apple могут смело носить чехлы. Такая защита телефона убережет его от царапин, а вот использованию популярной функции никак не помешает.

Чехол не может нарушать работу опции Back Tap, которой оснащены гаджеты iPhone. Об этом говорится в материале Mirror.

Так, Back Tap — это функция iPhone, с помощью которой вы назначаете различные действия для двойного или тройного нажатия на обратной панели телефона. Касанием по задней крышке, где размещен логотип Apple, пользователи могут запускать программы, делать снимки экрана и не только.

Тест показал, что если пользователи носят смартфон в оригинальном чехле, то никаких трудностей с командами Back Tap не возникает. Если же использовать дешевый аксессуар стороннего производителя, то проблемы возможны. Отказываться от защитного чехла не стоит, ведь он предотвращает царапины, вмятины, загрязнений и не только.

Чтобы активировать вышеупомянутую функцию выполните алгоритм:

Перейдите в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Касание" и выберите "Коснуться сзади". Нажмите "Двойное касание" или "Тройное касание". Установите нужное действие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других "тайных" фишках iPhone, о которым многие не знают. Ряд функций может упростить работу с гаджетом и сделать ее еще интереснее.