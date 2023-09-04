Может сыграть злую шутку: нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Узнайте, в каком случае скорость интернета падает до минимума

Многие пользователи пытаются сэкономить электроэнергию и, следовательно, уменьшить на нее расходы. Для этой цели часто рекомендуют отключать устройства на ночь, но в случае с Wi-Fi-роутером это действие может иметь негативные последствия.

Если вы будете часто выключать Wi-Fi маршрутизатор, скорость интернет-соединения снизится до минимального уровня. Об этом пишет mirror.

Почему нельзя выключать роутер на ночь

Для избежания сбоев в работе вашего маршрутизатора и сохранения оптимальной производительности связи, рекомендуется не отключать его. Важные обновления, направленные на улучшение работы устройства и расширение его функциональности, регулярно поступают от интернет-провайдера и могут не доставляться при выключенном роутере. Это может привести к потере новых возможностей, более высокой скорости загрузки и уровню безопасности.

Кроме того, постоянное отключение роутера от источника питания может создать ложное впечатление у интернет-провайдера о наличии проблем с вашей линией, что в конечном итоге может привести к ограничению скорости интернета. Таким образом, технически ваша широкополосная связь может быть в порядке, но скорость загрузки может неожиданно снизиться.

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