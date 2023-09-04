Зависает экран смартфона: в чем причина и как наладить

На проблемы с гаджетом может нередко влиять недостаточное количество памяти

Смартфоны стали серьезной частью нашей жизни, однако нередко они, как и любая другая техника, выходят из строя – в самый неподходящий момент. Чаще всего фиксируются определенные проблемы с возможностью заряда гаджета, однако бывают и случаи, когда на прикосновения прекращает реагировать экран. Однако это — не всегда причина нести смартфон в ремонт, ведь проблему можно попытаться решить самостоятельно.

Как объясняет "Главред", такое "зависание" происходит на телефонах с разной операционной системой. Иногда техника тормозит при просмотре интернет-страниц, а иногда и прямо на главной заставке.

Что делать, если завис iPhone?

Стандартная рекомендация для любой техники срабатывает и с "яблоком" – попробуйте перезагрузить телефон. Способы отключения и повторного включения гаджета зависят от модели смартфона. Если это более старая техника, то следует зажать кнопки питания и Home. Через несколько секунд на экране появляется надпись "Выключить".

В более новых смартфонах, где есть функция Face ID, зажать придется кнопки питания и регулировка звука.

Иногда проблемы с экраном могут зависеть от уровня заряда. В этом случае рекомендуется подключить зарядное устройство и оставить телефон минимум на четверть часа в покое. Обычно после такого "электроперекуса" гаджет приходит в порядок.

Что делать, если повис Android?

Опять же, первая рекомендация – это отключение телефона. Для этого зажимается секунд на 30 кнопка питания. Обычно после этого телефон либо выключается, либо перезагружается.

Если у вас более старый смартфон, где еще съемная батарея, помочь экрану "развиснуть" можно, достав аккумулятор на несколько секунд, а затем вернув его на место.

Заметим, что нередко проблемы с системой, в том числе экраном, бывают в телефонах из-за недостаточного количества внутренней памяти. Просмотрите файлы и приложения, удалите то, что вам не нужно и занимает много места. При необходимости можно отключить автообновление приложений.

Если проблема с зависанием экрана становится системной, лучше отнести ваш смартфон к специалисту на проверку. Профессиональные мастера скорее определят истинную причину поломки и смогут ее устранить.

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