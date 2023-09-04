Что произойдет, если не заряжать телефон до 100%: вы наверняка этого не знали

Практика "полной зарядки" вообще не рекомендуется!

Для большинства пользователей смартфонов зарядка телефона до 100 является идеальным вариантом. Точно так же, по их мнению, достижение 0 было бы лучшим жестом перед подзарядкой телефона. Однако такая практика может иметь серьезные последствия для аккумулятора гаджета.

Большинство пользователей считают, что необходимо заряжать батарею по максимуму, чтобы не приходилось делать это снова в течение дня. Однако неполная зарядка имеет больше положительных последствия для аккумулятора вашего телефона, пишет портал santeplus.

Что происходит, когда аккумулятор телефона заряжен не полностью

При достижении последних процентов телефон заряжается медленнее, что значительно увеличивает риск перегрева аккумулятора. Остановившись на 80 %, вы снизите этот риск и продлите срок службы аккумулятора вашего телефона. Чтобы достичь этого процента, проще подключать телефон несколько раз в день.

Точно так же, не рекомендуется допускать полной разрядки телефона, до 0%. Помимо этого не стоит оставлять телефон подключенным к сети всю ночь. Вместо этого рекомендуется поддерживать уровень заряда аккумулятора телефона на уровне 40–80 %.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие приложения быстрее разряжают телефон. Если их удалить, то батарея будет дольше держать заряд.