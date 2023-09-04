Можно ли починить битые пиксели на экране телефона: мало кто знает

Битые пиксели могут появиться из-за физических дефектов в матрице дисплея, неправильной эксплуатации или случайных повреждений

Битые пиксели, по-другому их еще называют "мертвые", — это пиксели на жидкокристаллическом дисплее (LCD), которые не функционируют так, как надо. Они мешают меньше, чем трещины на экране — хотя пользоваться телефоном с разбитым экраном вообще не рекомендуется.

Но все же вызывают дискомфорт. Некоторые из них остаются постоянно выключенными и отображаются, как черные точки на экране, другие — постоянно включенными и видны как яркие белые точки. Еще есть так называемые "замороженные" пиксели — застрявшие в одном определенном цвете и не реагирующие на изменения изображения.

Гарантия на большинство современных устройств включает ремонт или замену битых пикселей на новом устройстве, если их количество превышает определенный порог. Портал iTechua отмечает, что чаще всего проблемы с экраном смартфона возникают при пользовании гаджетом.

Как исправить битые пиксели — простые шаги

Обычно они возникают из-за заводского брака или механического повреждения экрана и устраняются только с помощью замены матрицы. Но иногда вопрос помогает решить приложение из Google Play (Play). Это бесплатное приложение называется Dead Pixels Test and Fix.

Инструкция по применению:

Убедитесь, что телефон заряжен.

Скачайте и запустите приложение.

Перейдите в раздел "Лечение пикселей".

Нажмите "Старт" и дождитесь окончания процесса.

Как правило, процедура занимает около 40 минут. Если с первого раза не помогло, попробуйте повторить процесс или легко помассировать пальцами участок с дефектом. Кстати, через это же приложение можно проверить экран на наличие битых пикселей, которых не видно невооруженным глазом.

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