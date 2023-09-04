Что делать, если телефон не заряжается: три вещи, на которые надо обратить внимание
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Из-за чего может не заряжаться телефон
В условиях современного мира смартфон стал одним из главных устройств в повседневной жизни любого человека. Постоянное его использование приводит к необходимости часто его подзаряжать, однако что делать, если вы подключили гаджет к сети, а зарядка не началась.
Как говорится в материале itechua, всего есть несколько основных проблем, из-за которых телефон перестал заряжаться. Впрочем, сначала все же проверьте, что розетка исправна, а в доме есть электропитание.
Если с этим все в порядке, то обратите внимание на следующие вещи:
- возможно неисправность кроется в адаптере, а чтобы это проверить попробуйте зарядить телефон от USB компьютера или ноутбука;
- проблемой может быть поломка кабеля, что часто случается если телефоном пользоваться во время зарядки. Попробуйте зарядить телефон другим кабелем, если такой есть;
- загрязнение разъема тоже может быть проблемой, попробуйте его прочистить.
Упомянутые три проблемы являются наиболее распространенными, однако если ничего из этого не помогает, то поездки в сервисный центр не избежать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.