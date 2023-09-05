Пятна на экране телефона: почему появляются и как решить проблему

Причины возникновения пятен можно определить по их цвету

"Кляксы" на экране смартфона могут появляться по разным причинам и иметь различный характер. Наиболее очевидной из них является падение. Если телефон упал и не разбился, он может получить внутренние повреждения. Последствия этого проявляются как возникновением пятен, так и другими скрытыми поломками, которые вы заметите гораздо позже.

Портал iTechua отмечает, что причина их появления на экране напрямую зависит от цвета дефектного участка. Подобные отметины доставляют огромное неудобство.

Что за пятна на экране телефона — зависит от цвета

Почему на экране телефона желтые пятна — они появляются из-за воздействия высоких температур, в таких случаях как попадание прямых солнечных лучей, перегрев корпуса или постоянное использование без блокировки экрана. Можно попытаться приложить холодный предмет к дефектному месту, но вероятность устранения таким путем крайне мала и, скорее всего, поможет только замена.

Черные пятна появляются от попадания в корпус влаги или из-за механических повреждений. Здесь поможет только замена дисплея.

Как избавиться от фиолетовых пятен на экране телефона — они появляются в результате попадания влаги. Просушите телефон. Если сушка после контакта с водой не помогла, остается только заменить экран.

Цветные пятна могут появиться по любой их описанных выше причин. А еще могут возникнуть из-за сбоя в работе программного обеспечения. В ряде случаев можно справиться с проблемой, сбросив телефон до заводских параметров или обновив прошивку.

Чтобы не сталкиваться с такими вопросами, специалисты рекомендуют:

аккуратно пользоваться гаджетом;

контролировать температуру корпуса;

не оставлять на прямом солнце;

не оставлять экран все время включенным.

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