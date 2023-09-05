Пятна, полосы и не только: топ-5 проблем с экраном телефона и как их исправить

С битыми пикселями и другой бедой можно попытаться справиться даже без мастера

Практически каждый пользующийся телефоном сталкивался с возникновением различных проблем со своим гаджетом. Наиболее проблемной частью смартфона является экран – с ним постоянно возникают разные сложности.

Некоторые неприятные моменты, например, преждевременное отключение подсветки, устраняются из-за изменения настроек, но есть некоторые проблемы, которые не исчезают независимо от выставленных параметров. Что делать если экран телефона не работает или делает это некорректно, пишет iTechua.

Битые пиксели

Битые пиксели представляют собой точки на дисплее, которые неправильно отображают цвета, могут присутствовать и на новом девайсе. Обычно битые пиксели на экране появляются вследствие заводского брака или механического воздействия и устраняются только заменой матрицы. Проблему удается решить с помощью специального приложения.

Зарядите смартфон, установите Dead Pixels Test and Fix. Это приложение доступно в Google Play и абсолютно бесплатно. Далее действуйте по инструкции:

Запустите приложение.

Перейдите в раздел "Лечение пикселей".

Нажмите кнопку Старт.

Наберитесь терпения и дождитесь окончания процедуры.

Через это же приложение можно проверить экран на наличие битых пикселей.

По умолчанию лечение битых пикселей занимает 40 минут. Если это не поможет – повторите процедуру или попытайтесь промассировать дефектный участок экрана. Иногда тоже можно решить проблему.

Пятна на экране

В процессе эксплуатации устройства можно заметить пятна на экране, причина их появления зависит от цвета дефектного участка.

Желтое пятно появляется из-за воздействия высоких температур. Для устранения можно приложить холодный предмет к месту дефекта, но с вероятностью 95% проблему удастся решить только заменой дисплея.

Черное пятно возникает из-за механических повреждений или попадания влаги в корпус. Устранение – только замена экрана смартфона.

Фиолетовое пятно по аналогии с черной может появиться в результате попадания влаги, можно попытаться высушить смартфон.

Цветовое пятно появляется по одной из причин, изложенных выше или является следствием программного сбоя. В этом случае обновите прошивку или сбросьте гаджет до заводских настроек.

Полосы на экране

Вертикальные полосы часто возникают после падения смартфона, а также любого другого механического воздействия. Наличие подобных признаков свидетельствует о повреждении матрицы или дисплейного шлейфа, поэтому для устранения неполадок следует обратиться в сервисный центр.

Также полосы на экране телефона могут возникнуть из-за сбоя ПО. Для проверки перейдите в безопасный режим Андроид. Если полосы нет, но она появляется в обычном режиме, то для решения проблемы потребуется сброс настроек устройства.

Остаточное изображение на экране

Для большинства смартфонов с AMOLED-матрицами эта проблема свойственна. Появляется из-за нарушений правил эксплуатации, а именно – если дисплей остается постоянно включенным, на нем рано или поздно появится остаточное изображение. На нейтральном фоне будут видны силуэты иконок приложений и других картинок. Можно снизить вероятность появления остаточного изображения на экране. Для этого нужно включить автоблокировку и автояркость, а также внимательно следить за температурой корпуса.

Черный экран

Черный экран может заставить вас выбросить гаджет. Если это произошло – нужно убедиться, функционирует ли сам девайс: выполните принудительную перезагрузку Андроид или попробуйте позвонить по телефону на свой смартфон. Если аппарат не представляет признаков жизни — поставьте его на зарядку, а если это не поможет – обратитесь в сервисный центр. Если экран не работает, а сам смартфон подает признаки жизни – это может означать повреждение или отключение дисплейного шлейфа. Помочь устранить эту проблему поможет сервисный центр.

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