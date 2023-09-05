Нужно ли ждать, пока сядет телефон, чтобы поставить его на зарядку: ответ

Телефон необходимо заряжать таким образом, чтобы сохранить его автономность

Мобильный телефон ежедневно необходим для связи с нашими близкими, получения сообщений, для игр или прослушивания музыки, и часто для работы. По этой причине автономность смартфона должна быть эффективной. Некоторые пользователи, опасаясь увидеть, как разрядится аккумулятор, заряжают телефон, даже если он уже заряжен. Но можно ли так делать?

Подключать телефон к зарядному устройству необходимо, когда аккумулятор разряжен — это знают все. А вот не повредит ли гаджету "дополнительная" зарядка, когда он уже заряжен, рассказывает портал santeplus.

Можно ли заряжать телефон, даже если он уже заряжен

Если у вас еще достаточно высокий уровень заряда (в пределах 40-60%), но вы чувствуете, что вам нужно зарядить свой гаджет еще больше, — сделайте это. Однако не рекомендуется достигать 100% уровня заряда. Автономности до 80% батареи достаточно для использования вашего смартфона.

Точно так же не рекомендуется оставлять аккумулятор разряженным и заряжать смартфон только при достижении им 0% автономности. Лучше всего не позволять ему падать ниже 20%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие приложения быстрее разряжают телефон. Если их удалить, то батарея будет дольше держать заряд.