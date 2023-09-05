Эти советы помогут вам сэкономить: что нельзя делать с зарядкой телефона, чтобы не пришлось покупать новую

Привычки, которые позволят вам максимально продлить срок службы вашего оборудования.

Зарядное устройство для мобильного телефона может быстро сломаться. К счастью, можно продлить срок его службы, избегая определенных действий и приобретая хорошие привычки.

Чтобы предотвратить поломку зарядного устройства, необходимо отказаться от привычек, которые ставят под угрозу продолжительность его жизни, пишет santeplus. Пять полезных советов — далее.

Как продлить срок службы зарядного устройства

Не покупайте дешевые зарядные устройства

Они более склонны к перегреву и обеспечивают меньшую мощность, чем официальные зарядные устройства. Результат: зарядка телефона занимает больше времени. Более того, они могут даже иметь производственные дефекты, которые сокращают срок их службы.

Не наматывайте кабель

Рекомендуется избегать слишком частой намотки кабеля, поскольку это сокращает срок его службы.

Имейте несколько зарядных устройств

Рекомендуется иметь зарядное устройство дома и одно на работе, чтобы избежать необходимости слишком часто носить его с собой.

Правильно отключайте телефон

То, как вы отключаете телефон, также имеет решающее значение для зарядного устройства. Рекомендуется не тянуть за кабель, а держать его за конец, тянув смартфон. Кабель не следует размещать под чем-то тяжелым, чтобы он прослужил долго.

Имейте защитный чехол

Чтобы сохранить зарядное устройство, рекомендуется приобрести защитные приспособления для кабелей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что запрещено делать во время зарядки телефона. Многие пользователи знают об этом правиле, но не соблюдают его, нанося вред батарее.