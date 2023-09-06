Полосы, выгорание и черный экран на телефоне: почему возникают и что с этим делать

Ряд проблем может возникать из-за сбоя в программном обеспечении

Появление вертикальных или горизонтальных полос, бледные следы предыдущего изображения после его исчезновения, пятна на экране телефона или вовсе черный экран — такие дефекты, скорее всего, потребуют дополнительных вложений для их устранения. Но в некоторых случаях проблему удается решить без помощи специалистов.

Портал itechua отмечает, что экран — не только одна из самых важных, но и одна из самых проблемных частей телефона. Специалисты рассказывают, что делать, если экран телефона не работает или функционирует некорректно.

Откуда берутся полосы на экране телефона

Иногда полосы на дисплее появляются из-за какого-либо сбоя в программном обеспечении смартфона. Чтобы это проверить, перейдите в безопасный режим Android:

зажмите кнопку выключения смартфона;

на появившемся окне зажмите кнопку "Выключить";

подтвердите переход в безопасный режим;

подождите, пока телефон перезагрузится.

Если в безопасном режиме полосы нет, а в обычном — есть, то эту проблему можно решить путем сброса настроек телефона. Однако чаще всего полосы возникают в результате падения гаджета или других механических воздействий. Вследствие этого могла повредиться матрица или шлейф, который соединяет ее с системной платой. Эту проблему придется решать только путем обращения в сервис.

Остаточное изображение на экране

Так называется дефект, при котором на одном фоне постоянно просматриваются силуэты, бледные следы других картинок, иконок приложений и проч. Эта проблема присуща многим смартфонам. Появляется она из-за нарушений правил эксплуатации — если, например, оставлять гаджет с постоянно включенным экраном, — и ее не получится устранить самостоятельно. Скорее всего, дисплей придется менять. Но если пользоваться функциями автояркости и автоблокировки экрана, а также контролировать нагревание корпуса, возможность появления этого дефекта можно снизить.

Что делать, если на телефоне черный экран

Если первые две проблемы позволяют хоть как-то пользоваться телефоном даже с дискомфортом, то черный экран делает это практически невозможным. Если такая неисправность возникла, убедитесь, что он работает. Для этого принудительно перезагрузите Android или позвоните на телефон.

Если гаджет не отзывается, для начала попробуйте поставить его на зарядку, вдруг он неожиданно полностью разрядился. Если нет, остается только нести к специалистам. Что делать, если на телефоне черный экран, но он работает — ответ такой же. Устранить эту неисправность можно только в сервисном центре. Скорее всего, в телефоне повредился или отсоединился шлейф, который соединяет дисплей с рабочей платой.

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