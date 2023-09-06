Всего одно нажатие: как максимально быстро зарядить смартфон

Эта функция отключает передачу всех сигналов

Нередко случаются ситуации, нужно зарядить смартфон максимально быстро. Для этого существует простой лайфхак, с помощью которого всего за несколько минут на телефоне может прибавиться порядка 10-15% заряда.

"Телеграф" рассказывает, что нужно сделать, чтобы активировать эту полезную фишку, которая есть абсолютно в каждом смартфоне. Для этого нужно нажать всего одну кнопку.

Речь в данном случае идет об активации режима полета на вашем гаджете. Эта функция отключает передачу всех сигналов. После ее активации все виды передачи данных: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, сотовая связь, которые "пожирают" заряд, будут отключены.

Таким образом, при включении режима полета на телефоне, устройство нужно поставить на зарядку и он максимально быстро наберет заряд, поскольку никакие приложения и функции не будут ему мешать.

Стоит отметить, что за несколько минут, конечно же, не выйдет полностью восстановить весь заряд на смартфоне, однако с помощью активации данной функции примерно 10-15 процентов за это время точно наберется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о скрытых функциях и фишках iOS, о которых многие владельцы "яблока" даже не подозревали.