Что нужно сделать перед тем, как подключаться к Wi-Fi в отеле: три важных нюанса "спасут" телефон

Пользоваться Wi-Fi в гостинице не запрещается, но нужно делать это с осторожностью

Быстрый интернет в отеле – удобная вещь. Однако при подключению к роутеру Wi-Fi следует учесть ряд правил.

Пользователям достаточно знать о трех важных нюансах, чтобы обезопасить мобильный телефон и другой гаджет от рисков, связанных с Wi-Fi в гостиницах. Об этом говорится в материале Mirror.

Так, любая общедоступная сеть Wi-Fi, включая маршрутизатор в номере отеля, может потенциально навредить вам и вашему смартфону. Хакеры пытаются подключаться к Wi-Fi в гостинице, чтобы получать пароли и личную информацию путешественников. Иногда аферисты даже создают поддельную сеть с тем же названием, что и у официального Wi-Fi, чтобы обмануть людей.

Прежде, чем использовать отельный Wi-Fi, учтите три нюанса:

Обязательно проверьте точное имя и пароль на стойке регистрации, прежде чем подключать к сети свои устройства.

Включите антивирус на вашем смартфоне или ноутбуке перед входом в систему, чтобы добавить дополнительный уровень защиты.

Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi, так вы предотвратите случайное подключение вашего гаджета к сомнительной сети.

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