Укр

Что нужно сделать перед тем, как подключаться к Wi-Fi в отеле: три важных нюанса "спасут" телефон

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Остерегайтесь взлома хакеров через незнакомую сеть Wi-Fi Новость обновлена 06 сентября 2023, 11:27
Остерегайтесь взлома хакеров через незнакомую сеть Wi-Fi. Фото Getty Images

Пользоваться Wi-Fi в гостинице не запрещается, но нужно делать это с осторожностью

Быстрый интернет в отеле – удобная вещь. Однако при подключению к роутеру Wi-Fi следует учесть ряд правил.

Пользователям достаточно знать о трех важных нюансах, чтобы обезопасить мобильный телефон и другой гаджет от рисков, связанных с Wi-Fi в гостиницах. Об этом говорится в материале Mirror.

Так, любая общедоступная сеть Wi-Fi, включая маршрутизатор в номере отеля, может потенциально навредить вам и вашему смартфону. Хакеры пытаются подключаться к Wi-Fi в гостинице, чтобы получать пароли и личную информацию путешественников. Иногда аферисты даже создают поддельную сеть с тем же названием, что и у официального Wi-Fi, чтобы обмануть людей.

Прежде, чем использовать отельный Wi-Fi, учтите три нюанса:

  • Обязательно проверьте точное имя и пароль на стойке регистрации, прежде чем подключать к сети свои устройства.
  • Включите антивирус на вашем смартфоне или ноутбуке перед входом в систему, чтобы добавить дополнительный уровень защиты.
  • Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi, так вы предотвратите случайное подключение вашего гаджета к сомнительной сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как мошенники воруют персональные данные пользователей мобильных телефонов. Киберэксперт указал на опасную ошибку, которую легко допустить.

Теги:
#Смартфон #Wi-Fi #Телефон