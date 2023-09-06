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Почему зарядка телефона пищит: только одна из трех причин безопасна для пользователя

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Зарядное устройство может быть некачественным Новость обновлена 06 сентября 2023, 16:14
Зарядное устройство может быть некачественным. Фото Freepik

Во избежание крупных неприятностей иногда лучше просто заменить изделие

Стоит обеспокоиться, если зарядка для телефона начинает пищать или издавать другие звуки. Сейчас мы говорим не про беспроводную зарядку, а обычный блок с USB-кабелем.

Портал itechua отмечает, что зарядные устройства могут издавать разные звуки. Это может быть как писк, так и треск или шипение.

Что значит, если блок зарядки пищит

Самые распространенные причины:

  • характерные особенности преобразования тока;
  • неисправность ограничителя тока в блоке;
  • проблемы с конденсатором.

Если первая причина совершенно безопасна, то следующие две требуют внимания. Из-за особенностей преобразования тока через трансформатор зарядка может создавать ультразвуковые волны и даже вибрировать. Если в остальном все в порядке, — корпус и кабель не перегреваются, нет посторонних запахов, но вас раздражает этот звук на грани слышимости, — то можете просто ставить гаджет на зарядку в другой комнате.

Неисправный или некачественный ограничитель тока в блоке питания можно определить по шуму даже после отключения телефона, плохой реакции сенсора на экране во время зарядки и значительному перегреву. А конденсатор может вздуться — из-за этого возникают перебои в работе, шум, и скорее всего, блок скоро поломается.

В этих случаях проще всего купить новое зарядное устройство. Конечно, можно поменять неисправный конденсатор или дроссель (ограничитель тока), но стоит ли это затраченного времени и усилий, решать вам.

В любом случае, если зарядный блок сильно нагревается, пищит или распространяет запах горелой пластмассы, пользоваться им не рекомендуется. Так вы обезопасите себя и свое имущество от возгорания или взрыва, которые могут произойти с некачественным или не вполне исправным изделием — такие случаи известны.

Ранее мы рассказывали, что делать, если телефон не заряжается. На эти три вещи стоит обязательно обратить внимание.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон