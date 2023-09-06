Почему опасно отключать блокировку экрана смартфона: объяснение специалистов

Отключенная блокировка экрана смартфона – подарок мошенникам и ряд других проблем

В современном мире почти все пользуются телефонами, и, вероятно, не все пользуются блокировкой экрана своего гаджета. Причины это делать или не делать у каждого разные, однако специалисты утверждают, что без блокировки экрана телефон может быть уязвимым.

Если на смартфоне отсутствует пароль или PIN-код, это позволяет быстро и легко разблокировать устройство без необходимости ввода кода каждый раз. Однако это также может представлять определенные риски для безопасности, пишет сайт iTechua.

Как известно, блокировка экрана служит для защиты телефона от несанкционированного доступа, будь то посторонние лица, даже дети.

Риски отключения блокировки экрана могут привести к:

Потери личных данных при потере или краже телефона.

Несанкционированное использование бесконтактной оплаты без необходимости ввода PIN-кода.

Возможности злоумышленников получать доступ к вашим социальным сетям и отправлять сообщения от вашего имени или получать конфиденциальную информацию.

Потенциала для финансовых мошенничеств, таких как переводы денег или онлайн-покупки посредством SMS-подтверждений от банка.

Поэтому владельцам гаджетов рекомендуется отключать блокировку экрана только в случае, если вы абсолютно уверены в безопасности своего устройства или если оно находится под постоянным наблюдением.

Как изменить блокировку?

Самый простой способ – сделать это по настройке устройства. Чтобы отключить блокировку экрана, найдите подходящий раздел в настройках вашего смартфона, перейдите в раздел — "Безопасность", "Защита", "Конфиденциальность", "Экран блокировки", "Экран" или "Блокировка экрана", измените тип блокировки на "Нет" или "Деактивировать пароль".

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