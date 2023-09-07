Какую кнопку следует нажать, чтобы зарядить телефон быстрее: хитрость, о которой не все знают

Следуйте этому совету, чтобы быстрее зарядить смартфон

Смартфоны имеют тенденцию очень быстро разряжаться и очень медленно заряжаться. Однако есть хитрость, которая существенно экономит время при подзарядке смартфона.

С годами мобильные телефоны теряют все большую автономность, и это может очень расстраивать пользователей. Но благодаря этому трюку вы не будете тратить время на зарядку смартфона и, возможно, вам не придется заряжать его каждый день, пишет портал santeplus.

Как зарядить телефон быстрее

Чтобы зарядить смартфон быстрее, вам нужно будет нажать всего одну кнопку. Зайдите в настройки смартфона и активируйте режим полета на телефоне. Таким образом, все функции вашего устройства будут деактивированы и оно сможет подзарядиться, не используя все свои возможности. Поскольку WI-FI и мобильные данные не будут активированы, они не смогут потреблять всю энергию вашего смартфона.

Вы также можете использовать режим полета на своем мобильном телефоне, когда аккумулятор почти разряжен. Это позволит вам отключить все ваши энергоемкие приложения и вы не будете получать звонки и сообщения, что сэкономит заряд батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие приложения быстрее разряжают телефон. Если их удалить, то батарея будет дольше держать заряд.