Что делать, если забыли PIN-код на телефоне: есть три простых хитрости

Несколько полезных лайфхаков помогут быстро решить проблему

Многие наверняка хоть раз забывали пароли или коды на телефоне. Если, к примеру, вы случайно забыли свой PIN-код, то это эту проблему можно решить легко и быстро.

Есть несколько простых и полезных лайфхаков, которые помогут восстановить доступ к смартфону всего за несколько минут. Об этом пишет Meta.

Smart Lock

С помощью этого приложения устройство можно разблокировать тремя способами:

Распознание лиц. При определении владельца телефон разблокируется после сравнения лица с фото

Безопасные места. К телефону через Bluetooth подключается "Знакомый" аппарат. Таким образом можно разблокировать смартфон;

Безопасное место. Если на телефоне включен GPS, человека направят в точку, которая определена как дом. Когда место сойдется с заданным, телефон разблокируется.

Приложение "Найти мое устройство"

Для этого лайфхака потребуется сервис Google Find for my device. Нужно зайти в Equipment management с другого устройства, а далее в свой аккаунт. Далее нужно выбрать требуемую надпись и нажмите "Блокировать". Затем вы сможете ввести новый пароль и уже с помощью него разблокировать телефон.

Батарея

Низкий уровень заряда на телефоне может помочь разблокировать устройство. Тогда на экране появится предупредительное окно, что осталось менее 10% заряда, нужно нажать на него, зайти в раздел "Состояние батареи" и нажать кнопку "Назад", чтобы попасть в меню настроек. Затем в пункте "Безопасность" можно отключить пароль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если телефон нужно зарядить максимально быстро. Для этого нужно активировать всего лишь одну функцию на телефоне.