Не делайте это со своим iPhone: важное правило спасет телефон

iPhone прослужит дольше, если обращаться с ним аккуратно во время зарядки

Apple не советует заряжать мобильные телефоны ночью. Пользователям iPhone лучше выбрать другое время для пополнения заряда на своем гаджете.

Как сообщает Mirror, многие пользователей любят заряжать телефон ночью. Однако такая привычка может быть опасна.

В Apple выпустили предупреждение о последствиях неправильного подключения телефона к электросети. Так, технический гигант советует всегда оставлять гаджет на проводной зарядке в хорошо проветриваемом помещении.

Тогда как зарядка смартфона под одеялом или подушкой несет повышенный риск. В компании не рекомендуют спать на гаджете, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве. Запрещено класть перечисленные предметы, подключенные к источнику питания, под одеяло, подушку или тело.

В Apple отметили: риск возгорания увеличивается при использовании зарядок от сторонних производителей. Это возможно, если адаптер не соответствует применимым компанией стандартам безопасности.

Кроме того, нежелательно оставлять гаджет в сети возле воды или другого источника жидкости. Влага вместе с использованием поврежденных кабелей или зарядных устройств может вызвать возгорание, удар током и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночная зарядка телефона чревата так называемым перезаряжанием. Лучше сохранять заряд смартфона на уровне от 20 до 80 процентов.