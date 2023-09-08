Привычки, которые "убивают" ваш телефон: чего не стоит делать

Думайте, куда кладете свой смартфон, говорят специалисты

Современные технологии давно стали неотъемлемой частью нашей жизни – ПК, телефон и другие гаджеты делают наш быт более удобным. Однако есть привычки, которые могут навредить или даже "убить" смартфон.

Чтобы ваш телефон прослужил дольше, прежде всего, к нему необходимо бережно относиться, пишет iTechua.

Эксперты настойчиво не рекомендуют класть смартфон куда угодно, ведь поверхности могут быть разными — покрытые пылью, грязью и бактериями, их текстура бывает иногда шершавой, поэтому часто на экране и корпусе устройства возникают микротрещины.

Не рекомендуется также подключать телефон к неизвестной сети Wi-Fi или устройству Bluetooth — такие действия создают риск того, что ваша защита может сломать и украсть личные данные. Также в целях безопасности специалисты рекомендуют заряжать смартфоны только "родными" зарядными устройствами – в противном случае можно повредить аккумулятор и даже спровоцировать возгорание батареи, поэтому пользоваться стоит только проверенными зарядками.

Плохая привычка — еще одна — во время зарядки гаджета играть в игры и смотреть фильмы. От этого аккумулятор быстро уносится и ваш заряд будет держаться недолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночная зарядка телефона чревата так называемой перезарядкой. Лучше всего сохранять заряд смартфона на уровне от 20 до 80 процентов.