Что делать, если телефон перестал ловить сеть: помогут несколько хитроумных методов

Не спешите нести телефон в ремонт

К сожалению, в некоторых местах не всегда отличный телефонный сигнал. К счастью, есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить сигнал сотовой связи.

Нет необходимости выполнять всевозможные "акробатические трюки", пишет santeplus. Если у вас плохой прием, вы можете применить несколько хитроумных методов.

Телефон перестал ловить сеть: что делать

Снимите корпус

Одной из причин слабого сигнала может быть корпус мобильного телефона. Если вы поместите на устройство чехол, особенно металлический, это может повлиять на эффективность антенн мобильного телефона. Попробуйте снять чехол, и возможно сеть улучшится.

Поменяйте свое местоположение

Поднимитесь, например, наверх: сигнал, как правило, лучше ловит на верхних этажах. Подойдите ближе к окну: сигнал сотовой связи легче проникает в здание, если он не заблокирован строительными материалами.

Переключитесь на другую мобильную сеть

Если, несмотря на все усилия, проблема повторяется и у вас постоянно плохой сигнал даже дома, то лучше вообще задуматься о смене провайдера. Чтобы узнать, обеспечит ли другая сеть лучший мобильный сигнал, вы можете использовать их средства проверки покрытия.

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