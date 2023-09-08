Многие так делают — и ошибаются: какая привычка медленно "убивает" смартфон

Важный момент, который нужно знать при зарядке устройства

Аккумулятор в наших смартфонах подвергается ежедневному износу, что со временем приводит к необходимости чаще заряжать мобильное устройство. Есть один простой лайфхак, который гарантированно продлит срок службы батареи телефона.

Средняя продолжительность службы каждой батареи составляет около 500 полных циклов, пишет Readerʼs Digest, что обычно занимает примерно 1,5 года. Каждый полный цикл заряда батареи охватывает заряд от 0 до 100. Следовательно, чем больше полных циклов батарея вашего телефона пройдет, тем скорее вам потребуется заменить ее.

Как нужно заряжать смартфон

Чтобы продлить срок службы аккумулятора смартфона, стоит заряжать его не полностью, а оставлять заряд в пределах 25-85%. Эксперт подчеркивает, что это оптимальный уровень заряда для увеличения срока службы батареи.

Как нельзя заряжать телефон

Литий-ионные аккумуляторы могут быть подвергнуты сильным нагрузкам. Одной из основных угроз для сохранности аккумулятора вашего мобильного телефона является его перезарядка свыше 100 процентов. Многие люди имеют такую привычку и не осознают, как она может повредить аккумулятор. Поэтому избегайте полной разрядки аккумулятора и ограничьтесь зарядкой до 85 процентов.

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