Почему телефон никогда не должен полностью разряжаться: вред нуля процентов

От этой привычки важно избавиться

Чтобы ваш смартфон был максимально в рабочем состоянии, важно заботиться о его аккумуляторе. Вот почему вам необходимо правильно заряжать свой телефон, избегая при этом привычек, которые могут повредить ваше устройство. И одна из них — это полная разрядка гаджета.

Не рекомендуется ждать, пока аккумулятор полностью разрядится, чтобы подзарядить смартфон, пишет santeplus. Это нужно было раньше, во времена первых телефонов, однако не стоит забывать, что прогресс не стоит на месте.

Почему не стоит садить телефон в ноль

Если вы заряжаете телефон только когда он уже выключился, ведь полностью сел, это вредно для аккумулятора. Чем ближе скорость зарядки к нулю, тем дольше вам придется оставлять его подключенным к сети, а это, следовательно, ограничит срок службы вашей батареи.

Для правильного использования заряд гаджета советуют держать на уровне от 40 до 80%.

Также специалисты не советуют использовать дешевые зарядные устройства. Это лишь кажется хорошим способом сэкономить, но это лучший способ повредить аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять смартфон на зарядке на ночь. А еще мы писали, какие вредные программы будут тайно разряжать ваш телефон, если их не удалить.