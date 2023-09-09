Есть три важных правила: как выбрать надежный чехол для телефона

К выбору чехла для смартфона следует относиться ответственно, ведь это на многое влияет

В современном мире мобильные устройства приобрели совершенно новое значение для пользователей – без них трудно представить настоящее. Смартфон – это не просто инструмент для связи, телефонных разговоров и смс – он надежный помощник для обучения, работы, возможности доступной информации из глобальной сети Интернет, создания и воспроизведения мультимедийного контента. Соответственно, есть правила пользования гаджетом, которые "продлят ему жизнь".

Обычно каждый пользователь стремится купить чехол для телефонов Apple, Samsung, Xiaomi, Realme, Huawei/Honor, OnePlus, Google, ZTE и других производителей. Такой аксессуар защищает аппарат от повреждений, царапин и сколов от падения. Благодаря правильно подобранному чехлу устройство удобно держать в руке, оно не должно скользить или выпадать, пишет Pixelinform.

Совместимость гаджета и чехла

Если вы решили выбрать надежный чехол для вашего телефона, обратите внимание на совместимость аксессуара и модели смартфона, формфактора самого чехла, материал из которого он изготовлен и на бренд производителя.

Помимо оригинальных чехлов Apple для iPhone 13, качественные и современные аксессуары производят следующие бренды:

Нилкин;

Baseus;

Getman;

Epik;

IPaky.

Книга или накладка ("бампер")?

Как утверждают специалисты, между этими двумя формфакторами есть большая разница: в первом случае чехол закрывает экран, во втором – нет. Большинство современных пользователей выбирают для своего смартфона чехол-накладку, тогда как чехол-книгу покупают более опытные пользователи среднего и старшего возраста. Если вы выбираете накладку, не забывайте о защитном стекле на дисплее телефона.

Какой материал чехла лучше?

Чехлы всех типов производятся из следующих видов материала:

пластик;

поликарбонат;

искусственная кожа;

натуральная кожа.

Часто аксессуар может дополняться алюминиевыми вставками или стеклянными панелями.

Силиконовые чехлы обладают хорошей гибкостью, плотно прилегают к смартфону и не оставляют зазоры для попадания внутрь пыли и влаги. Они мягкие и приятные на ощупь.

Пластик и поликарбонат схожи между собой – последний более прочный и ударопрочный. В отличие от силиконовых поликарбонатные чехлы более жесткие и хорошо держат форму. Такой чехол очень плотно прилегает к задней крышке смартфона, создавая с ним одно целое. При этом устройство сохраняет свою оригинальную толщину.

Экокожа состоит из полиуретановой пленки, а натуральная кожа – из кожи животного. Экокожа, как и натуральная кожа, отличается износостойкостью и морозостойкостью, а также способностью к самолечению деформаций. Оба материала приятны на ощупь и часто встречаются как в чехлах-книжках, так и в накладках.

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