Не стоит, даже если заряд показывает ноль: три случая, когда не стоит заряжать телефон

Не допускайте этих ошибок при зарядке телефона.

Зачастую аккумулятор телефона выходит из строя из-за неправильного использования зарядного устройства. Поэтому, чтобы аккумулятор вашего телефона прослужил дольше, важно избегать определенных ошибок и действий. К примеру, бывают ситуации, когда аккумулятор телефона не следует заряжать.

Прежде чем подключать сотовый телефон к сетевой розетке, необходимо принять определенные меры предосторожности, чтобы максимально продлить срок службы его аккумулятора, пишет santeplus. И вот ситуации, когда не следует подключать разряженный телефон к сети.

Когда нельзя заряжать телефон

Когда телефон подвергается воздействию экстремальных температур

Это может существенно сократить срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях нарушить его работу. Не помещайте телефон в очень холодную или очень жаркую среду. После сильного воздействия солнечных лучей дайте ему остыть в течение нескольких минут, прежде чем заряжать. Сделав это, вы ограничите риск перегрева и вдохнете новую жизнь в аккумулятор.

Когда телефон перегревается

Сотовый телефон часто нагревается при чрезмерном использовании аккумулятора. Слишком горячая батарея представляет опасность при подключении к электрическому току. В таком случае разумнее будет подождать несколько минут перед подключением телефона.

Когда зарядное устройство телефона не подходит

Если зарядное устройство для телефона неоригинальное, ваше устройство может легко нагреться. Вместо того, чтобы использовать дешевую модель, лучше выбрать совместимое зарядное устройство, чтобы не повредить аккумулятор и не вызвать перегрев устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять смартфон на зарядке на ночь. А еще мы писали, какие вредные программы будут тайно разряжать ваш телефон, если их не удалить.