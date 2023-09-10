Названы места, где точно не стоит размещать Wi-Fi-роутер: вы должны знать

Скорость интернета будет ужасной

Качество интернет-соединения может зависеть от расположения Wi-Fi-роутера внутри дома. Все влияет на работу маршрутизатора: объекты, находящиеся в его близком окружении, а также само помещение, в котором размещено это устройство.

Не стоит размещать Wi-Fi-роутер в двух разных точках жилища, так как это может привести к ухудшению сигнала. Об этом пишет издание The Sun.

Где нельзя размещать Wi-Fi-роутер

В первую очередь, не рекомендуется устанавливать маршрутизатор в саду или на заднем дворе. Погодные условия могут повлиять на работу Wi-Fi, а также на расстояние между маршрутизатором и вашими устройствами. Растения также могут ослабить сигнал. Если вам нужна более высокая скорость интернета, когда вы находитесь в саду или на заднем дворе, попробуйте установить роутер ближе к окну.

Во-вторых, избегайте размещения Wi-Fi-роутера в кладовой. Беспорядок в этом помещении может негативно сказаться на качестве интернет-соединения. Кроме того, существует риск блокировки вентиляционных отверстий роутера, что может привести к его перегреву и даже поломке.

Где можно размещать Wi-Fi-роутер

Оптимальным вариантом будет установка маршрутизатора на открытой площадке, по возможности в центре дома, выше уровня пола. Важно избегать близкого расположения к металлическим объектам и устройствам Bluetooth, чтобы не уменьшать скорость Wi-Fi. Кроме того, следует избегать размещения маршрутизатора вблизи бетонных поверхностей.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить интернет за пять шагов. Эффективные советы улучшить Wi-Fi сигнал от роутера в квартире или частном доме.