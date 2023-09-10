Есть два простых способа сэкономить заряд батареи на телефоне

Вы сможете долго пользоваться смартфоном, забыв о подзарядке

Ваш мобильный телефон может быстро разряжаться. Иногда можно слишком долго и активно пользоваться смартфоном, забывая о зарядке. Если вы не имеете при себе зарядного устройства, но вам необходимо, чтобы ваш гаджет оставался активным еще некоторое время и не выключался, есть решение.

Поговорим о как минимум двух хитростях, которые позволят сэкономить заряд батареи. Стоит провернуть с мобильным некоторые манипуляции, пишет rd.com.

Как сэкономить батарею смартфона

Активируйте авиарежим. Эффективный способ предотвратить быструю разрядку батареи. В этом режиме вы не сможете принимать текстовые сообщения или проводить поиск в интернете, но вы сэкономите заряд, так как ваш телефон не будет постоянно искать сотовую сеть или подключение к Wi-Fi. Выключите свой мобильный телефон. Таким образом, вы гарантированно продлите время работы батареи. Если вам не хочется принимать такие радикальные меры, то можно переключить телефон в режим низкого энергопотребления. Этот параметр обычно доступен в настройках как на устройствах iPhone, так и на устройствах Android и называется "Режим экономии заряда батареи".

Ранее мы писали, почему оставлять iPhone на зарядке на всю ночь — можно. Нужно только включить одну функцию.