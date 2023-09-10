Телефон будет держать заряд сутками: пять "золотых" советов, о которых нельзя забывать

Не стоит доводить заряд смартфона до 100% и злоупотреблять быстрой зарядкой

Автономное время работы смартфона зависит от того, как именно вы заряжаете гаджет. Простые советы помогут пользователям мобильных телефонов продлить срок службы батареи.

Телефон будет держать заряд сутками, если помнить о пяти "золотых" правилах. Об этом говорится в материале Android Authority.

Так, несколько привычек помогут пользователям увеличить срок службы аккумулятора. Если батарея будет здоровой, то телефон сможет дольше работать без подзарядки.

Во-первых, стоит избегать полных циклов зарядки (то есть в диапазоне от 0 до 100%) и зарядки в ночное время. Вместо этого рекомендуется подключать гаджет к сети чаще, добирая заряд небольшими порциями.

Во-вторых, лучше ограничить максимальный заряд смартфона до 80-90%. Такой процент более желателен для здоровья аккумулятора. Не стоит каждый раз доходить до 100%.

В-третьих, используйте технологии быстрой зарядки экономно и когда ваше устройство остыло. Злоупотреблять этой опцией нельзя.

Кроме того, пользователи должны знать, что тепло может ускорить старение батареи. Поэтому не накрывайте гаджет во время зарядки и размещайте его вдали от теплых мест.

Последнее, о чем важно знать владельцам смартфонов, нюансы при непосредственной зарядке. Если ваш телефон подключен к сети, то не играйте в интенсивные игры, не транслируйте видео и не выполняйте другие интенсивные рабочие нагрузки, чтобы избежать перегрева и нагрузки на аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно ускорить зарядку мобильного телефона. Лишь одна уловка сэкономит ваше время.