Как быстро зарядить телефон: 6 простых советов, которые реально работают
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Собрали лайфхаки, которые помогут вам быстро зарядить устройство
У каждого периодически бывают случаи, когда телефон практически разряжен, а времени на его зарядку не хватает.
Однако есть ряд хитростей, с помощью которых процесс зарядки существенно сократится. Их списком поделились эксперты Reader's Digest.
- Перейдите в режим полета. Вы не сможете воспользоваться мобильной сетью или получать СМС-сообщения, однако вашему телефону не придется тратить энергию на поиск связи, что позволит ему зарядиться быстрее.
- Включите на телефоне режим экономии энергии, — а то и вовсе выключите устройство. Так телефон не будет тратить энергию ни на какие лишние задачи во время зарядки.
- Используйте настенную розетку. Некоторым удобно заряжать телефон от ноутбука через USB-порт, но на это обычно нужно вдвое больше времени, чем напрямую от розетки.
- Возьмите мощную зарядку. Не все зарядные устройства одинаково эффективны, — если приобрести быструю зарядку, то и телефон будет заряжаться быстрее.
- Вытащите телефон из чехла. Многие телефоны нагреваются во время зарядки, а перегрев вредит аккумулятору. Снятие чехла поможет урегулировать температуру.
- Убедитесь, что ваш зарядный порт чист. Пыль и маленькие частицы мусора могут скапливаться в порту, что со временем начнет замедлять процесс зарядки.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если вы забыли PIN-код на телефоне.