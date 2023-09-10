Как быстро зарядить телефон: 6 простых советов, которые реально работают

Собрали лайфхаки, которые помогут вам быстро зарядить устройство

У каждого периодически бывают случаи, когда телефон практически разряжен, а времени на его зарядку не хватает.

Однако есть ряд хитростей, с помощью которых процесс зарядки существенно сократится. Их списком поделились эксперты Reader's Digest.

Перейдите в режим полета. Вы не сможете воспользоваться мобильной сетью или получать СМС-сообщения, однако вашему телефону не придется тратить энергию на поиск связи, что позволит ему зарядиться быстрее. Включите на телефоне режим экономии энергии, — а то и вовсе выключите устройство. Так телефон не будет тратить энергию ни на какие лишние задачи во время зарядки. Используйте настенную розетку. Некоторым удобно заряжать телефон от ноутбука через USB-порт, но на это обычно нужно вдвое больше времени, чем напрямую от розетки. Возьмите мощную зарядку. Не все зарядные устройства одинаково эффективны, — если приобрести быструю зарядку, то и телефон будет заряжаться быстрее. Вытащите телефон из чехла. Многие телефоны нагреваются во время зарядки, а перегрев вредит аккумулятору. Снятие чехла поможет урегулировать температуру. Убедитесь, что ваш зарядный порт чист. Пыль и маленькие частицы мусора могут скапливаться в порту, что со временем начнет замедлять процесс зарядки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если вы забыли PIN-код на телефоне.