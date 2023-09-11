Один элементарный лайфхак поможет вашему смартфону дольше оставаться заряженным

Чем ярче ваш экран, тем больше энергии потребляет ваш телефон

Ваш мобильный телефон непрерывно и быстро теряет заряд в течение дня? Существует множество действий, которые вы можете предпринять, чтобы увеличить продолжительность работы аккумулятора вашего мобильного устройства.

Избыточное потребление энергии батареи может быть вызвано слишком высокой яркостью экрана смартфона или его неправильной блокировкой, пишет mobile.asda.com. Одна простая хитрость может увеличить срок работы вашего смартфона.

Как продлить заряд батареи телефона

В чем заключается смысл лайфхака: изменение одной настройки на телефоне, а именно времени автоматической блокировки экрана. Чем быстрее мобильный перейдет в режим блокировки и выключит экран, тем больше энергии аккумулятора будет сохранено.

После использование телефона, экран может оставаться активным некоторое время, прежде чем он автоматически выключится. Эта задержка связана с параметрами автоматической блокировки, которые определяют, сколько времени ваш телефон остается активным без вашего вмешательства перед блокировкой экрана.

Это может привести к излишнему расходу батареи, поскольку это, в основном, неиспользуемое время активности экрана. Активация экрана (особенно с максимальной яркостью) существенно сокращает заряд батареи.

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