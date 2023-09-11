Почему стоит класть телефон экраном вниз: три важные причины

Как класть гаджет также имеет значение

Телефон давно стал неизменным помощником человека, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы гаджет служил дольше. Для использования мобильного устройства есть ряд правил, которые помогут уберечь его от повреждений.

Даже такой нюанс, как правильно класть смартфон на стол, тоже имеет значение, пишет iTechua. Специалисты отмечают, что лучше всегда класть телефон "лицом" вниз и объясняют это тремя главными факторами.

Защита камеры

Если телефон часто остается лицевой стороной вверх, это способствует образованию царапин на стеклянной поверхности камеры царапин, что сказывается на качестве фото и видео. Именно поэтому следует класть смартфон в положении с камерой вверх, таким образом она прослужит подольше.

Сохранение заряда

Если телефон помещает экран вверх, он постоянно включается, вибрирует и подает сигналы оповещения. При этом этот заряд аккумулятора быстрее теряется, что отрицательно сказывается на длительности работы батареи. Если же класть смартфон по экрану вниз, придется реже заряжать свой гаджет.

Защита от влаги

Наиболее уязвимой частью телефона является экран, поэтому следует оставлять смартфон на столе этой деталью вниз. Из-за того, что задняя часть телефона герметична и имеет дополнительную защиту от влаги, в случае случайного попадания жидкости на нее риск повреждения будет гораздо меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ночная зарядка телефона чревата так называемой перезарядкой. Лучше всего сохранять заряд смартфона на уровне от 20 до 80 процентов.