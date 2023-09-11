Сколько по времени нужно перезагружать роутер, если пропал интернет

Компоненты устройства сохраняют проблемную информацию

Любые устройства — планшет, ноутбук, телефон — нужно перезагружать рано или поздно. Это касается и маршрутизаторов. В большинстве инструкций указано, что при перезагрузке роутера нужно подождать от 10 до 60 секунд, прежде чем снова его подключать. Происходит это потому, что там используются конденсаторы, накапливающие электрический заряд.

Что происходит при перезагрузке роутера

Как отмечает портал makeuseof, конденсаторы продолжают удерживать заряд после прекращения подачи электроэнергии. Это означает, что даже после того, как вы извлечете вилку роутера из розетки, они сохраняют свой заряд в течение некоторого времени. Если вы не разрешите конденсаторам полностью рассеять свой заряд, вы можете сохранить проблемную информацию и после перезагрузки.

Вам действительно нужно подождать некоторое время, пока они потеряют накопленную электрическую энергию. Эта рекомендация также дает конденсаторам и другим компонентам маршрутизатора дополнительное время для охлаждения. Итак, если вы действительно хотите дать перезагрузке наилучший шанс устранить широкий спектр потенциальных проблем с подключением, вы можете подождать 30 секунд или даже дольше (особенно если роутер теплый на ощупь).

Как перезагрузить роутер:

Отключите устройство от сети. Вы можете сделать это, вынув вилку из розетки или вынув шнур питания из самого маршрутизатора. Простое нажатие кнопки сброса без отсоединения от электричества не поможет. Оставьте маршрутизатор неактивным на пару минут. Технически вам нужно подождать 10–30 секунд или до 60, чтобы конденсаторы потеряли заряд. Но лучше подождать 2-3 минуты и перезагрузить один раз, чем пробовать снова, если вы не будете уверены, что дали достаточно времени. Несколько минут ожидания также дает роутера немного больше времени для охлаждения. Если устройство теплое на ощупь, вы можете подождать еще дольше, прежде чем загрузить его снова. Подключите маршрутизатор к сети. Дайте ему достаточное время для выполнения цикла перезагрузки. Иногда соединение не восстанавливается за одну секунду и нужно подождать, чтобы предупреждающий об отсутствии интернета красный сигнал сменился зеленым.

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