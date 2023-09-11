Шесть причин стремительной разрядки телефона и как сохранить заряд подольше

Предупрежден — значит, вооружен, гласит латинская пословица

Сложно представить современного человека без смартфона. И еще сложнее представить, что делать, когда телефон неожиданно разряжается в самый неподходящий момент. Если на гаджете, предположим, есть проблемы с экраном, то им еще хоть как-то можно пользоваться, в отличие от севшего напрочь телефона.

Телефон быстро разряжается, что делать

Отключите функцию определения местоположения . Великое множество приложений используют ее, чтобы делать вам наиболее актуальные торговые или информационные предложения.

. Великое множество приложений используют ее, чтобы делать вам наиболее актуальные торговые или информационные предложения. Выходя из дома, отключайте такие функции, как Wi-Fi, NFC . Оплату телефоном вы можете активировать непосредственно на кассе, а интернет включить, снова попав в зону действия Wi-Fi.

. Оплату телефоном вы можете активировать непосредственно на кассе, а интернет включить, снова попав в зону действия Wi-Fi. Отключите возможность работы приложений в фоне . Календари, антивирусы, VPN и прочие могут работать и без непосредственного использования, пожирая ресурсы аккумулятора.

. Календари, антивирусы, VPN и прочие могут работать и без непосредственного использования, пожирая ресурсы аккумулятора. Не используйте телефон на максимальной яркости . Установив ползунок на середину полосы яркости, вы значительно увеличите время работы аккумулятора.

. Установив ползунок на середину полосы яркости, вы значительно увеличите время работы аккумулятора. Не используйте режим "картинка в картинке" и в принципе избегайте включать игры или просмотр видео . Если заряд вашего телефона иссякает, а нужно продлить время его работы, чтобы дотянуть до зарядки, то не активируйте гаджет без крайней необходимости.

или просмотр . Если заряд вашего телефона иссякает, а нужно продлить время его работы, чтобы дотянуть до зарядки, то не активируйте гаджет без крайней необходимости. К сожалению, иногда на длительность автономной работы не влияет ни количество, ни настройки работающих приложений. Как правило, это случается с уже не новыми смартфонами, батарея которых выработала свой ресурс. В этом случае придется менять батарею или гаджет или не расставаться с повербанком.

Ранее мы писали, как убрать битые пиксели на телефоне. Они могут появиться из-за физических дефектов, неправильной эксплуатации или случайных повреждений и бывают трех видов.