Отключите эти функции, если телефон быстро разряжается: хитрости, как увеличить время заряда аккумулятора

Эти опции - неоспоримый источник энергопотребления.

Современные смартфоны включают в себя множество полезных функции, однако большинство из них потребляют много энергии, хотя и не требуют постоянного использования. Чтобы не оказаться с разряженным телефоном в самый неподходящий момент, их лучше отключать.

Если вы заметили, что аккумулятор вашего телефона быстро разряжается, обратите внимание не включены ли эти опции, и нужны ли они вам в этот момент, пишет портал santeplus. Что же это за функции — далее.

Какие функции разряжают батарею смартфона

Функция GPS

Опция определения местоположения остается одной из основных энергозатратных функций телефона. Некоторые приложения используют ее в фоновом режиме, что значительно садит батарею.

Функция "Окей, Google"

Среди функций, которые можно отключить на телефоне для экономии заряда батареи , мы находим знаменитый "Окей, Google". Хотя эта функция практична в повседневной жизни, она предполагает постоянный мониторинг, который потребляет энергию. Нет смысла держать его активным весь день, если вы им не пользуетесь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще приложения влияют на мощность вашего телефона. В списке программ, из-за которых смартфон мгновенно разряжается, оказались социальные сети, потоковые сервисы и некоторые игры.