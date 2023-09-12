Положите свой телефон… в чашку: чем может быть полезен такой необычный лайфхак

Как обычная чашка может быть полезна для вашего смартфона?

Телефон давно стал постоянным помощником человека в работе, досуге, обучении и других сферах жизни. Для использования мобильного устройства есть ряд правил, а также существует немало лайфхаков, которые помогут сделать быт еще проще.

Приходилось ли вам иногда поздно вечером или с утра пропустить важный звонок? Чтобы такого не случилось, сообразительные пользователи советуют использовать эффект резонанса – для этого нужен только телефон и пустая емкость, пишет NV.

Мобильное устройство кладут в небольшой пустой сосуд — чашку или стакан. Этот способ усиливает звук входящих вызовов, уведомлений и сообщений.

Если вы идете спать, но вам необходимо следить за важными звонками или сообщениями, режим "не беспокоить" может быть не достаточно эффективным. Вместе с тем, настройка громкого звука также не всегда уместна. Однако, если положить телефон в пустую чашку, звук станет громче из-за эффекта резонанса — пустой сосуд усилит звук вибрации. Таким образом, вы не пропустите важный звонок и не разбудите ваших близких громким "входящим".

Такой лайфхак можно использовать также, если вы слушаете музыку или смотрите видео – пустой сосуд поможет сделать более громкий звук без использования дополнительных внешних динамиков и настроек.

Еще одно преимущество такого решения – телефон в чашке не позволит вам проспать утренний будильник.

Предостережение

Следите, чтобы телефон находился в чашке так, чтобы динамика не была видна.

Не стоит ставить емкость на край стола или прикроватной тумбы, чтобы не разбить.

Не забывайте проверить, нет ли в чашке кофе, чая или другого напитка, ведь вместо усиленного звука вас будет ждать ремонт гаджета.

Ранее Телеграф рассказывал, действительно ли режим вибрации сохраняет больше заряда батареи, чем включение обычного звука для уведомлений.