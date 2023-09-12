Что делать, если ноутбук тормозит: простой лайфхак с флешкой

Внешний накопитель можно использовать для расширения оперативной памяти

Иногда ноутбук сильно перегревается и это может стать причиной замедления его работы. Но если в вашем компьютере просто ограниченное количество оперативной памяти (RAM) и вам надо улучшить его производительность, то для ускорения работы вам может пригодиться USB-флешка. В данном случае она будет использоваться в качестве ReadyBoost (на Windows).

Как правильно включить ReadyBoost

Проверьте системные требования

Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает функцию ReadyBoost. Обычно это доступно на компьютерах под управлением Windows Vista и более новых версий операционной системы.

Выберите подходящую флешку

Выберите USB-флешку с достаточным объемом и хорошей скоростью чтения и записи. Обычно рекомендуется использовать флешку с объемом не менее 4 ГБ.

Подключите флешку

Вставьте флешку в свободный USB-порт на компьютере. Действуйте аакуратно, держите флешку строго горизонтально нужной стороной, чтобы не сломать порт.

Настройте ReadyBoost:

Щелкните правой кнопкой мыши на иконке флешки в "Этот компьютер".

Выберите "Свойства".

Перейдите на вкладку "ReadyBoost".

Выберите "Использовать это устройство" и выберите объем пространства, которое хотите выделить для ReadyBoost (обычно рекомендуется в 1-2 раза больше, чем у вас оперативной памяти).

Примените настройки, нажав "Применить" и "ОК" для их сохранения.

Ранее мы писали, куда нельзя ставить ноутбук. Ознакомьтесь с этими советами, если хотите, чтобы ноутбук прослужил вам как можно дольше.