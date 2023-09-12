Получите сломанный смартфон: пять ошибок, которые нельзя совершать во время зарядки

Избавившись от этих "привычек" — ваш гаджет будет работать намного лучше

Никто не хочет получить медленный, зависший или сломанный смартфон. Однако большинство пользователей допускают определенные ошибки при зарядке своего телефона, и в результате несут свой гаджет в ремонт или же приходится покупать новый.

Чтобы избежать этого, производители советуют избегать определенных ошибок, особенно во время зарядки телефона, пишет портал santeplus. Всего таких "плохих привычек" пять.

Что нельзя делать во время зарядки телефона

Не совершайте и принимайте звонки

Для сохранения правильной работы вашего смартфона настоятельно рекомендуется избегать любых исходящих или входящих вызовов во время зарядки гаджета. Если вам нужно ответить на звонок, рекомендуется отключить зарядное устройство телефона.

Не держите смартфон в неподходящем положении во время зарядки

Чтобы ваш мобильный телефон заряжался максимально быстро и оптимально, убедитесь, что он расположен в наилучшем положении. При неправильном размещении аккумулятор вашего мобильного телефона будет испытывать трудности с подзарядкой. Также это может привести к повреждению зарядного кабеля или даже к повреждению зарядного разъема.

Не заходите в социальные сети, пока смартфон заряжается

Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest и т.д. — если все эти приложения будут активными, ваш смартфон будет перегреваться, что приведет к преждевременному разряду аккумулятора.

Не используйте смартфон для игры, пока он заряжается

Сделайте перерыв для себя и своего мобильного телефона, особенно во время зарядки, и это предотвратит потерю заряда аккумулятора. Во время игр батарея нагревается, и будучи подключенным к сети, ваш телефон может "сгореть".

Не оставляйте смартфон заряжаться слишком долго

При чрезмерной зарядке смартфона, особенно ночью, на нем может возникнуть высокое напряжение. Кроме того, перезарядка может нагреть аккумулятор и повредить его.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять смартфон на зарядке на ночь. А еще мы писали, какие вредные программы будут тайно разряжать ваш телефон, если их не удалить.