Как ускорить зарядку телефона: простой способ, о котором многие не догадываются

Понадобится лишь пара кликов

В современном мире телефон стал неотъемлемой частью жизни любого человека из-за чего возникает необходимость его постоянно подзаряжать. Однако иногда бывает так, что времени не хватает, а телефон уже подходит к нолю процентов и буквально просит чтобы его подключили к сети.

Как говорится в материале itechua, помочь ускорить зарядку может помочь включение одной из функций телефона. Речь идет о "режиме полета", который отключит ряд модулей и уменьшит расход заряда.

Дело в том, что во время нормальной работы телефона, кроме модуля связи заряд потребляют и другие вроде Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Согласно подсчетам среднестатистический телефон в нормальном состоянии при 1% заряда может зарядиться за полчаса до 40%. При тех же условиях, но со включенным "режимом полета" он сможет зарядиться до 43%.

Это может показаться незначительной разницей, но стоит учесть что 3% это дополнительные 15-20 минут работы телефона. Даже если вы не станете пользоваться этой функцией, то все равно стоит помнить, что у вашего телефона она есть.

Если же вам этот способ не подходит, то ранее "Телеграф" писал еще о нескольких методах ускорения зарядки, которые точно помогут вам в любой ситуации.