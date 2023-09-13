Когда нужно отключать телефон от сети: "золотой стандарт" зарядки

Если позволять гаджету достигать 100%, батарея быстрее постареет

Автономное время работы мобильного телефона зависит от "здоровья" батареи. Чтобы ваш гаджет оставался заряженным дольше, стоит знать о "золотом стандарте" зарядки.

Рекомендуется сохранять заряд смартфона в определенном диапазоне, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Об этом говорится в материале Tech advisor.

Так, в идеале пользователи должны большую часть времени удерживать заряд на уровне от 30% до 90%. Когда телефон разрядится ниже 50%, то подключайте его к сети. Однако выньте зарядное устройство до того, как гаджет достигнет 100%.

Если часто заряжать мобильный в промежутке 80-100%, то эта привычка приводит к более быстрому старению литий-ионного аккумулятора. Ночная зарядка – не лучший вариант, лучше подзарядите гаджет утром, чтобы у вас была возможность следить за процентом заряда.

Кроме того, пользователи iOS могут установить уведомление, когда уровень заряда батареи достигнет определенного процента. Для этого перейдите на вкладку "Автоматизация", а затем "Уровень заряда батареи".

Так называемая перезарядка телефона не "убивает" батарею. Однако привычка каждый раз доводить заряд до максимальной отметки будет сокращать "жизнь" батареи вашего смартфона.

Стоит добавить, что и разрядка гаджета ниже 20% несет вред. Как только вы заметите этот процент на экране, лучше подсоедините телефон к источнику питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других частых ошибках при зарядке телефона. Не допускайте таких промахов, если вам дорог ваш гаджет.