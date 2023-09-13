Просто делайте это раз в месяц: один простой трюк с телефоном поможет продлить его "жизнь"

Если прислушаться к советам экспертов, мобильный телефон прослужит дольше

Каждый день мы пользуемся мобильными телефонами, но до сих пор многие из нас допускают при этом популярные ошибки. Эксперты настаивают на том, чтобы хотя бы один раз в месяц гаджету давали "отдых".

По словам специалистов, для того, чтобы телефон проработал как можно дольше, его периодически нужно выключать. При этом речь идет не о просто перезагрузке гаджета, а именно о его отключении.

Дело в том, что наши смартфоны функционируют круглосуточно. Даже когда вы им не пользуетесь, телефон "думает", ведь в нем запущены десятки процессов.

Если вы хотите, чтобы гаджет работал без сбоев, его нужно периодически перезагружать. Но лучшим решением будет ежемесячное выключение устройства.

При отключении смартфона в нем происходит очистка кэша. После того, как вы выключили устройство, дайте ему минимум пять минут на "отдых". Если у вас получится не трогать его несколько часов в таком состоянии, то будет только лучше.

Специалисты заверяют, что при такой нехитрой комбинации ваш гаджет проживет намного дольше.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие популярные ошибки при зарядке телефона мы допускаем.