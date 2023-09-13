В каких случаях нужно срочно перезагружать телефон: знают далеко не все

Принцип многих разработчиков: "Семь бед – один Reset"

При небольших сбоях многие пользователи часто сразу же выполняют перезагрузку своего смартфона, надеясь устранить возникшие проблемы. Более того, некоторые современные устройства автоматически перезапускаются, если возникают сбои в их операционной системе. Из этого можно сделать вывод, что такой подход является довольно эффективным.

Перезагрузку стоит сделать в первую очередь, если устройство зависло и не реагирует на никакие команды, или если какое-то приложение функционирует некорректно, пишет ukr.media. Разработчики даже говорят: "Семь бед – один Reset (reset — перезагрузка на англ.)!".

Когда перезагрузка не работает

Если приложение продолжает испытывать проблемы даже после перезагрузки, то рекомендуется удалить его. Кроме того, стоит знать, что в смартфонах существует функция "жесткой перезагрузки" — Hard Reset, которую следует использовать, если устройство перестало реагировать на любые действия и превратилось в "кирпич". Предупредим, что жесткий сброс восстанавливает систему до заводских настроек и полностью очищает телефон.

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