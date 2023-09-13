Телефон зарядится очень быстро: три уловки сэкономят ваше время

Если вы спешите, включите режим полета и не пользуйтесь гаджетом, пока он подсоединен к зарядному устройству

Мобильный телефон может заряжаться медленно, однако есть простые способы это исправить. Пользователям нужно соблюдать несколько правил, чтобы сэкономить время и пополнить заряд гаджета.

Три уловки помогут ускорить зарядку смартфона. Об этом говорится в материале Tech advisor.

Как ускорить зарядку телефона

Правило №1. Включите режим полета во время зарядки. Это самое простое решение для тех, кто стремится сохранить заряд батареи за счет автоматического отключения мобильных данных.

Правило №2. Заряжайте гаджет, когда он находится в режиме низкого энергопотребления. Помните об этой полезной функции, которой оснащен любой телефон.

Правило №3. Не пользуйтесь телефоном, пока он подключен к источнику питания. Экран и другие компоненты выделяют тепло, что, в свою очередь, расходует заряд аккумулятора. Особенно нагружают батарею игры и другие "тяжелые" приложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон. Озвучен "золотой диапазон" процентов, при котором батарея прослужит долгие годы.