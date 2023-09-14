Какую температуру любит телефон: об этом важно помнить

Смартфон будет работать хуже, если окажется в жаркой среде

Температурные условия – важный нюанс, который может сказаться на работе мобильного телефона, жара, в частности, негативно отражается на сроке службы батареи. Аккумулятор лучше всего функционирует при определенных показателей.

Оптимальная температура для смартфона составляет от 20 до 25°C. Об этом говорится в материале Tech advisor.

Так, рекомендуется сохранять ваш гаджет прохладным. Пользователям стоит помнить, что тепло — один из главных врагов батареи. Не позволяйте аккумулятору становиться слишком горячим или слишком холодным, особенно во процессе зарядки. Если смартфон перегревается, то есть риск испортить батарею, в таком случае нужно как можно быстрее охладить устройство.

Ни в коем случае не советуют заряжать телефон на пляже в шезлонге, иначе батарее придет конец. Лучше оставить гаджет в тени, если уж нужно подсоединить его к источнику питания. Кроме того, к перегреву ведет и зарядка у окна.

Стоит добавить, что и "минус" не самый лучший вариант для аккумулятора. Если вы зашли в доме после прогулке на морозе, то сначала телефону нагреться до комнатной температуры, прежде чем подключать кабель к розетке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно охлаждать мобильный телефон, если он перегрелся. Главное, не предпринимать резких движений.